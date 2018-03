Dal Csm alla guida del Senato Ecco chi è la Alberti Casellati Avvocato in Forza Italia

Taranto - il Csm espelle Dal la magistratura ex pm Di Giorgio : è in carcere per corruzione : L'ex pm è stato condannato con l'accusa di aver abusato della toga per interferire nella vita politica di Castellaneta, minacciando politici e cittadini. Sta...

Beni confiscati - Saguto al Csm : “Sto male. Mandatemi in pensione”. Così eviterebbe di essere cacciata Dalla magistratura : Ha chiesto di andare in pensione per motivi di salute. In questo modo eviderebbe di essere rimossa dalla magistratura. E potrebbe recuperare la parte dello stipendio che le è stato tagliato dopo che è finita sotto inchiesta. È questa l’istanza avanzata al Csm da Silvana Saguto, l’ex presidente della Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per corruzione e abuso d’ufficio. L’ex zarina dei Beni ...