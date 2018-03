Gentiloni | dimissioni subito dopo le presidenze

Luigi Di Maio chiede le dimissioni di Gentiloni : "Parlano di Roma che noi governiamo da meno di due anni e che loro hanno governato, depredato e distrutto in 20 anni di alternanza destra e sinistra e ora vogliono raccontarvi che è colpa nostra. L'hanno ridotta loro la città in macerie, noi ci siamo presi la responsabilità di ritirarla su. E lo stiamo facendo. Stiamo facendo quello che loro non hanno mai fatto in 20 anni". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio ...