L' Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 20 marzo | nomination

Francesca Cipriani/ Incidente hot e prima vittoria contro Valeria Marini! (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani entra nel mirino del gruppo di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018: solo Jonathan Kashanian sembra difenderla. Entrerà in nomination?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:25:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 20 marzo : Valeria Marini la Peor : [live_placement]L'Isola dei Famosi 2018 puntata 20 marzo: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 20 marzo: Valeria Marini la Peor pubblicato su TVBlog.it 21 marzo 2018 00:25.

STEFANO DE MARTINO/ "Sono single - ma vedrò di rimediare entro stasera!" (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO a L'Isola dei Famosi 2018: l'inviato della tredicesima edizione del reality show di Canale 5 sarà presente anche nella nuova puntata in onda martedì 20 marzo 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:14:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - eliminato Marco Ferri/ Nomination e diretta : Jonathan e Simone salvi : Isola dei famosi 2018 canna-gate, diretta puntata del 20 marzo: Nomination, l'ingresso di Valeria Marini e il telefonino di Elena Morali. Giucas torna in Honduras?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:58:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan Kashanian papà : "Tanto amore da dare - ma ho paura" (video) : Jonathan Kashanian, in nomination con Marco Ferri e Simone Barbato, durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, si lancia in una lunga riflessione che riguarda la sua vita affettiva: "Mia madre amerebbe vedermi sistemato, con una mia famiglia. Non voglio farlo per lei, voglio farlo per me". L'ex gieffino ha deciso di affrontare questo percorso all'Isola anche - e soprattutto - per guardarsi dentro: "Molte persone mi dicono che i ...

Isola dei famosi - Jonathan confessa : “Non sono mai stato amato” : Jonathan Kashanian scoppia in lacrime all’Isola Momento davvero commovente e toccante quello andato in onda nel corso della puntata dell’Isola dei famosi. Chiamato nella postazione nomination da Alessia Marcuzzi, Jonathan Kashanian ha ricevuto una sorpresa. È stato mostrato un video in cui il naufrago ha confessato a Bianca Atzei il grande desiderio di diventare padre e l’affetto estremo che lo lega ai suoi genitori. Jonathan, decisamente ...

Valeria Marini sbarca a L’Isola dei Famosi 2018 - tra Ferri e la Cipriani : Isola dei Famosi 2018: Valeria Marini si tuffa senza salvagente e finge di essere concorrente “a furor di popolo” Una delle poche, vere, ultime “novità” de L’Isola dei Famosi 2018 corrisponde al nome di Valeria Marini. La showgirl, che già sta facendo parlare di sé sia per un possibile flirt con Marco Ferri – nel […] L'articolo Valeria Marini sbarca a L’Isola dei Famosi 2018, tra Ferri e la ...

L'Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 20 marzo : eliminato Marco : [live_placement]L'Isola dei Famosi 2018 puntata 20 marzo: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 20 marzo: eliminato Marco pubblicato su TVBlog.it 20 marzo 2018 23:44.

Lettera della mamma di Jonathan/ "Fieri di ciò che sei" : il naufrago in lacrime (Isola dei Famosi 2018) : Grande sorpresa per Jonathan in diretta all'Isola dei Famosi 2018: prima la Lettera di sua madre poi, a sorpresa, lei è in Honduras per lui! lacrime per il naufrago(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:40:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - ELENA MORALI HA IL TELEFONINO?/ Diretta : eliminato Marco Ferri : ISOLA dei FAMOSI 2018 canna-gate, Diretta puntata del 20 marzo: nomination, l'ingresso di Valeria Marini e il telefonino di ELENA MORALI. Giucas torna in Honduras?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:34:00 GMT)

Marco Ferri/ Eliminato - la sua avventura è finita : Jonathan e Simone Barbato salvi (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri sarà Eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:34:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nona puntata del 20 marzo in diretta : fuori Marco Ferri : Isola dei Famosi 2018 - nona puntata L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla nona puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della nona puntata di martedì 20 marzo 21.38: Inizia la puntata con il racconto di quanto ...

Riccardo Ferri e il figlio Marco/ Video - la visita a sorpresa : "Orgoglioso di te" (Isola dei Famosi) : Riccardo Ferri e il figlio Marco, incontro a sorpresa nel corso della diretta de L'Isola dei Famosi 2018: Video, l'abbraccio e le parole dell'ex calciatore(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:29:00 GMT)

SIMONE BARBATO/ Il mimo è il primo salvo! I genitori in studio si scatenano (Isola dei famosi) : SIMONE BARBATO durante un momento di relax sull’Isola racconta a Francesca Cipriani del proprio orgoglioso passato di alpino e di un sogno nel cassetto che spera di realizzare.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:27:00 GMT)