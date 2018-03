Lega | campagna acquisti in Forza Italia | e fu An | | il grande esodo nel centrodestra

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna Legata a Trump Video : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre [Video] sospeso l'accesso alla societa' madre, Strategic Communication Laboratories SCL, nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Universita' di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia ...

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna Legata a Trump : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre sospeso l'accesso alla società madre, Strategic Communication Laboratories (SCL), nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Università di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia Technologies, ex ...

Al via la Campagna di comunicazione «Genova per la Legalità» : Genova - «Promuovere la cultura della cittadinanza responsabile»: è questo l'obiettivo dell'ultima Campagna di comunicazione del Comune di Genova intitolata "Genova per la legalità", che prenderà il ...

MeLegatti : tribunale boccia la campagna pasquale : Non ci sono i tempi tecnici per produrre 300mila colombe, questa la motivazione. Il termine per la presentazione del piano di risanamento dell'azienda scade il 9 marzo. Si attendono le mosse del ...

Cgil : lanciata la campagna #presidioLegalitàcallcenter : Lo scorso 25 gennaio, alla presenza dei massimi vertici della Cgil Calabria e della Slc Nazionale, è stata lanciata la campagna #presidiolegalitàcallcenter, una massiva attività di controllo per il ...

MeLegatti inizia la campagna di Pasqua grazie al gruppo Hausbrandt : Sospiro di sollievo per i lavoratori della Melegatti. Il gruppo Hausbrandt ha assunto la procura generale per finanziare la campagna

Sos Tartarughe Marine - Legambiente lancia campagna : Soffocate dalle plastiche, intrappolate nelle reti, intossicate dai rifiuti, ferite dalle eliche: la tartaruga marina, specie protetta a livello internazionale e inserita nella lista rossa delle specie in pericolo dell’Iucn, ha bisogno di aiuto. Al via TartaLove, una campagna di adozione simbolica di Legambiente per sostenere i centri di recupero e le attività per la tutela delle Tartarughe che popolano i nostri mari e che nidificano lungo le ...

RENZI IN CAMPAGNA ELETTORALE/ Programma PD : "C'è già una grande coalizione - quella tra Lega e M5s" : RENZI e il Programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo

Ambiente - Legambiente : “Parte la campagna per condomini più sostenibili” : Innovazione ambientale, efficientamento energetico in edilizia, condivisione e sharing economy, ma anche agevolazioni fiscali e vantaggi ambientali. Sono questi i temi al centro di Civico 5.0, un altro modo di vivere il condominio, la nuova campagna di studio e informazione di LegAmbiente pensata per sensibilizzare cittadini, amministrazioni e costruttori sull’importanza di un nuovo modello di vivere e progettare i condomini e i suoi ...

L'Umbria agli umbri. La Lega presenta i suoi candidati e parte dal territorio per la sua campagna elettorale : Abbiamo candidati preparati che sapranno ben rappresentare le esigenze di questa regione, immobilizzata dalla politica d'elite del Pd che ha dimostrato di essere sempre più autoreferenziale guardando ...

I vescovi a piedi giunti in campagna elettorale : entrata dura sulla Lega : C'è un «appello al voto» in un'Italia terremotata da «ricostruire, ricucire, pacificare» e non è solo il Paese delle case travolte dal sisma, anche se le cittadine distrutte del Centro Italia sono realtà e non solo simbolo d'altro. Il terremoto è nella comunità civile e nella Chiesa e la forza dell'attualità trascina il discorso del cardinale presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, ...