Fifa 18 Aggiornamento server | ecco i problemi risolti fino al 13 marzo

Fifa 18 : nuovo aggiornamento trasferimenti mercato : Il 20 marzo EA Sports ha aggiornato il database della modalità Fifa Ultimate Team di Fifa 18 con gli ultimi trasferimenti di mercato. In particolare questo update contiene anche alcuni giocatori come Tevez, passato al Boca Juniors, Evra al West Ham, Moya alla Real Sociedad, Giuseppe Rossi al Genoa, il croato Milic, svincolato e acquistato […] L'articolo Fifa 18: nuovo aggiornamento trasferimenti mercato proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” : le soluzioni! C’è anche ICONA base garantita! : EA Sports ha attivato il 15 marzo quattro Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” nella sezione denominata “Miglioramenti” Vediamo insieme requisiti, premi e soluzioni, di tali Sfide SBC AGGIORNAMENTO 82 – 85 SBC AGGIORNAMENTO 84 – 87 SBC AGGIORNAMENTO 86 – 89 SBC AGGIORNAMENTO ICONA base Al completamento di queste 3 SBC si ottiene un’ICONA base, […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” : le soluzioni! C’è anche ICONA base garantita! : EA Sports ha attivato il 15 marzo quattro Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” nella sezione denominata “Miglioramenti” Vediamo insieme requisiti, premi e soluzioni, di tali Sfide SBC AGGIORNAMENTO 82 – 85 SBC AGGIORNAMENTO 84 – 87 SBC AGGIORNAMENTO 86 – 89 SBC AGGIORNAMENTO ICONA base Al completamento di queste 3 SBC si ottiene un’ICONA base, […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile! (patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per PC ed Xbox One e di Patch 1.10 per la versione PC La versione per PC ha un peso di circa 1.27 Gigabytes, quella per Xbox One di 1.62 Gigabytes Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile! (Patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) ...

Disponibile aggiornamento 1.10 e 1.11 per Fifa 18 : cosa cambia in FUT e Ultimate Team : FIFA 18 Ultimate Team (FUT 18) è protagonista di un nuovo aggiornamento: è Disponibile su PC e Xbox One quello 1.11, su PS4 l'1.10. L'update è già Disponibile e propone diverse modifiche soprattutto alla modalità Ultimate Team di FIFA 18 e alla FUT Champions Weekend League. cosa cambia nella Ultimate Team? Prima di tutto le partite terminate prima della fine saranno poi disponibili anche per la visione sul FUT Champions Channel. I ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” : le soluzioni! C’è anche ICONA base garantita! : EA Sports ha attivato il 15 marzo quattro Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento” nella sezione denominata “Miglioramenti” Vediamo insieme requisiti, premi e soluzioni, di tali Sfide SBC AGGIORNAMENTO 82 – 85 SBC AGGIORNAMENTO 84 – 87 SBC AGGIORNAMENTO 86 – 89 SBC AGGIORNAMENTO ICONA base Rosa CON VALUTAZIONE 85 Rosa CON VALUTAZIONE 84 Rosa […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile! (patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per PC ed Xbox One e di Patch 1.10 per la versione PC La versione per PC ha un peso di circa 1.27 Gigabytes, quella per Xbox One di 1.62 Gigabytes Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile! (Patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC (patch 1.11) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per tale piattaforma. Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le note di rilascio in inglese La Patch verrà rilasciata anche su Xbox One e PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.10) nel corso della […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere sui Ratings Refresh : disponibile la SBC aggiornamento Premium Liga : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Winter Upgrades Liga Philippe Coutinho – LW – FC Barcelona 86 → […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: tutto ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato, come comunicato sul forum ufficiale, un nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC e questa mattina su Xbox One Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 su I Migliori di Fifa.

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio La Patch verrà rilasciata su PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.09) nel corso […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Fifa 18 : aggiornamento stelle Skill e piede debole per tutti i campionati! : EA Sports ha annunciato stasera anche l’aggiornamento delle stelle Skill e di quelle piede debole! Ecco la lista completa! Upgrade piede debole First Name Surname Common Name OVR Position Weak Foot Old Weak Foot New Increase Kevin De Bruyne 89 CAM 4 5 1 Ederson Santana de Moraes Ederson 83 GK 2 3 […] Leggi l'articolo Fifa 18: aggiornamento stelle Skill e piede debole per tutti i campionati! su I Migliori di Fifa.

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 Title Update 6 per tale piattaforma. Al momento non sono state pubblicate ancora le note di rilascio e quindi non siamo in grado di dirvi quali siano le novità di questo aggiornamento. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe solo […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC su I ...

Fifa 18 Aggiornamento server : ecco i problemi risolti fino al 16 febbraio : Con un comunicato sul forum ufficiale EA Sports ha annunciato le modifiche effettuate con gli aggiornamenti fatti per risolvere problemi legati ai server nel periodo che va dal 1° al 16 febbraio Come sottolineato qualche settimana fa si tratta di modifiche che non richiedono aggiornamenti su console o PC. The latest #Fifa18 server Release Notes […] Leggi l'articolo Fifa 18 Aggiornamento server: ecco i problemi risolti fino al 16 ...