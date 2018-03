swissinfo.ch

: Domenica scatta ora estiva, lancette portate avanti di un'ora - ticinonews : Domenica scatta ora estiva, lancette portate avanti di un'ora - itgigulu : RT @AndriolaSte: Scatta il conto alla rovescia per la storica corsa che domenica 25 marzo si svolgerà nel cuore di Milano. Tutto sulla #Str… - SIMONE10886452 : L'ora legale scatta quest'anno alle 2 di notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo.. a me non me ne frega niente non faccio un cazzo ?????????????????? -

(Di martedì 20 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...