Allerta Meteo | Mercoledì 21 Marzo scuole chiuse a Livorno per il forte vento

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - l’avviso della protezione civile : “vento di burrasca da nord a sud - neve al centro e temporali sulla Campania” : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di un impulso perturbato di origine atlantica, alimentato da aria più fredda proveniente dal nord-Europa, determina precipitazioni diffuse sul medio versante adriatico e sul meridione, anche nevose e fino a quote collinari al centro, accompagnate da un generale rinforzo dei venti. sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Allerta Meteo Molise : torna la neve e vento forte : Colpo di coda dell’inverno con neve e vento forte in arrivo sul Molise. E’ quanto emerge dal bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile regionale. Gli esperti prevedono per oggi nevicate al di sopra dei 700-900 metri, in calo dalla serata fino a 400-500 m, con apporti al suolo da deboli a moderati alle quote maggiori. Per la giornata di domani, 21 marzo, ancora neve al di sopra del 400-600 metri. I fenomeni saranno in graduale ...

Allerta Meteo Toscana : codice arancione per venti forti : Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interessera’ in parte anche la Toscana. Al suo seguito e’ previsto l’ingresso di forti venti di Grecale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte con validita’ dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domani, per tutta la Toscana. Inoltre e’ stato emesso un codice giallo per neve dalle ore 20 di ...

Nuova Allerta Meteo in Campania : venti forti e temporali per 24 ore : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una Nuova allerta meteo per piogge e temporali valevole a partire dalle ore 15 di oggi e per le successive 24 ore. Sull'intero territorio ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalle 15 su tutta la regione : La Protezione civile della regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per piogge e temporali valida a partire dalle ore 15 di oggi e per le successive 24 ore: sull’intero territorio regionale insisterà rischio idrogeologico “giallo” per l’impatto al suolo derivante dalle precipitazioni. Il quadro Meteo evidenzia rovesci o temporali che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. I venti ...

Allerta Meteo - ecco il ciclone dell’Equinozio di Primavera 2018 : porta forte maltempo e tanta neve sull’Italia : 1/34 ...

Allerta Meteo Toscana per Vento - Neve 20/21 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: oggi, martedì, dalla sera, e per gran parte della giornata di domani, mercoledì, Vento forte di Grecale su tutta la regione. Rischio Neve Neve: oggi, martedì, dalla sera e fino alle prime ore del mattino di domani, mercoledì, possibili nevicate sulle colline […]

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più paura e arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Maltempo - Allerta Meteo della Protezione Civile : temporali e venti forti : Ancora forte instabilità meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, ha fatto ingresso martedì mattina dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e ha raggiunto la nostra...

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - forte maltempo in arrivo dalla Spagna : ecco il fronte temporalesco verso la Sardegna : Allerta Meteo – Avanza verso l’Italia il brusco peggioramento di origine Atlantica che nel giorno dell’Equinozio di Primavera, Martedì 20 Marzo, investirà il nostro Paese. Il fronte nuvoloso, carico di fenomeni temporaleschi, è molto vicino alla Sardegna che verrà raggiunta in nottata. Forti temporali all’alba colpiranno le zone sud/occidentali della Regione, estendendosi al resto dell’isola durante la mattinata. I ...

Allerta Meteo Puglia : codice giallo da domani : Allerta gialla sulla Puglia per avverse condizioni metereologiche a partire da domani. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di criticità dalle 12 di domani e per le 12 ore successive che riguarda in particolare il Salento, la Puglia Centrale Adriatica, la Puglia Centrale Bradanica, il Basso Ofanto, il Basso Fortore, Gargano e Tremiti, i Bacini del Lato e del Lenne, il Tavoliere e i Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e ...

Maltempo - Allerta Meteo della Protezione Civile : Nuvolosità diffusa associata a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale anche di moderata intensità in attenuazione dalla serata. i venti spireranno moderati con locali rinforzi.

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere inizia a fare paura : livello verso i 10 metri a Ripetta [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...