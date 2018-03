F1 Force India | Ocon | «Spero di arrivare in Mercedes»

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi settima giornata : Ferrari da record - la Mercedes lavora di cesello - crescono Toro Rosso - Renault e Haas - preoccupano Williams e Force India : La penultima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona si può dire che sia risultata quanto mai significativa. Non tanto perchè Sebastian Vettel ha sbriciolato il record di ieri di Daniel Ricciardo, scendendo ad un impressionante 1:17.182, quanto perchè in questo giovedì piloti e team hanno girato tanto e hanno messo a segno risultati importanti. Andiamo ad analizzare con maggiore precisione quanto visto oggi sul ...

F1 Force India - Szafnauer detta nuove regole ai piloti : TORINO - Otmar Szafnauer, direttore operativo della Force India, ha presentato nuove regole di ingaggio della squadra tra i piloti Sergio Perez ed Esteban Ocon per l'inizio della stagione 2018 dopo le ...

F1 Force India - Perez : «Quest'anno sarà più dura» : TORINO - Sergio Perez, pilota messicano della Force India, mette in dubbio che la sua scuderia riuscirà a mantenere il quarto posto nel campionato costruttori mondiale di F1 per la minaccia di McLaren ...

F1 : la Force India si presenta ai test di Barcellona con la nuova livrea ma la macchina 2017! : La Force India sorprende tutti nei test 2018 di F1, iniziati quest’oggi a Barcellona. Oggi, infatti, ci aspettava la presentazione della nuova VJM11 ma in realtà Sergio Perez ed Esteban Ocon gireranno con la vettura 2017, omologata per l’annata corrente (presenza dell’Halo). Pertanto vedremo la nuova monoposto “Pink” nella seconda sessione delle prove in Catalogna, programmata dal 6 al 9 marzo. L’unica novità, ...

F1 Force India - le Pantere Rosa sono tornate : TORINO - La Force India ha preceduto, anche se di poco, la Toro Rosso, nell'ultimo testa a testa di presentazioni. Sul circuito di Barcellona e ha svelato la sua ultima creatura, la VJM11. La ...

Formula 1 : presentate a Barcellona Haas VF18 - Force India VJM11 e Toro Rosso STR13 : Primo giorno di test a Barcellona e ultime tre presentazioni ufficiali per le monoposto del Mondiale 2018: unveiling bis per la Haas, poi è toccato a Force India , sempre rosa, e Toro Rosso SEGUI IL ...

Formula 1 - VJM11 - ecco la nuova Force India : Anche per la Sahara Force India F1 Team arriva il momento di accendere i riflettori sulla nuova VJM11: questa mattina, sulla pit-lane del circuito di Barcellona, il team anglo-Indiano ha svelato la sua nuova vettura per il Mondiale 2018 di Formula 1.In pista con un rookie. Con gran puntualità, alle ore 9 il semaforo verde darà il via alla prima giornata di test invernali. A scendere in pista con la vettura VJM11 sarà Nikita Mazepin, development ...

F1 Force India - Green : «La VJM11 sarà più elegante» : L'obiettivo per la nuova stagione non può che essere la conferma come ammette anche il direttore tecnico Andy Green in un'intervista alla rivista tedesca Auto Motor und Sport. CONFERME ' La VJM11, la ...

F1 - Force India - Mallya fissa gli obiettivi : 'Confermare la quarta posizione e avvicinarci ai top team' : È una cosa che da sempre crediamo abbia un impatto sulla salute e sulla competitività di questo sport: una più equa condivisione del montepremi permetterebbe alle altre squadre, compresa la Force ...

F1 - ritirata la denuncia alla UE di Force India e Sauber : ' Il loro approccio ha portato una nuova cultura della trasparenza in questo sport e dimostra la volontà di discutere su questioni fondamentali come la distribuzione dei fondi del fondo premi, il ...

Compensi F1 - Sauber e Force India ritirano la denuncia : Sauber e Force India hanno deciso di ritirare la denuncia che avevano presentato alla Commissione Competizioni dell'Unione Europea sulla gestione degli introiti della Formula 1. Il caso risale al 2015,...

Formula1 Latifi alla Force India : sarà il terzo pilota : La Force India punta sul Canada. Il team di Vijay Mallya, infatti, ha nominato il 22enne canadese Nicholas Latifi come terzo pilota per la stagione 2018. Il pilota, quinto l'anno scorso nel campionato ...