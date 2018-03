Squalifica in finale per la staffetta azzurra | l' Italia chiude i Mondiali senza medaglie

Short track - Mondiali 2018 : staffetta azzurra Squalificata in finale. L’Italia chiude senza medaglie : Ultima giornata ai Mondiali di Short track a Montreal. La coreana Choi Min Jeong e il canadese Charles Hamelin si sono laureati Campioni del Mondo, trionfando nelle rispettive classifiche Overall. L’Italia chiude con zero medaglie, anche perché la staffetta femminile azzurra è stata squalificata in finale. 1000m DONNE: non ha vinto Choi Min Jeong, ma la medaglia d’oro resta anche in questa gara in casa Corea del Sud grazie alla ...