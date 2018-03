huffingtonpost

: 'Adoro i gonfiatori di palloncini. Se ne incrociate uno, ringraziatelo e… - thexeon : 'Adoro i gonfiatori di palloncini. Se ne incrociate uno, ringraziatelo e… - antlan1 : ?? 'Adoro i gonfiatori di palloncini. Se ne incrociate uno, ringraziatelo e chiedetegli il suo sogno' - LelloForlini : #GonfiatoridipalleM5Srl ... !!! : 'Adoro i gonfiatori di palloncini. Se ne incrociate uno, ringraziatelo e chiedete… -

(Di domenica 18 marzo 2018) "Nelle prossime selezioni valorizzeremo la partecipazione e la creazione di valore per la nostra comunità. Valorizzeremo idi. Seun gonfiatore diil suo sogno e donategli un palloncino per raggiungerlo. Le buone azioni non possono rimanere impunite, scoviamo idi!".Così interviene Davide Casaleggio sul blog delle stelle in un post in cui aggiunge :"di. Quelle persone che non solo donano quello che trovano sul loro cammino a chi può servire, ma lo creano. Gonfiano un palloncino. Idisono spesso invisibili, ma sono le nostre fondamenta. Donare a chi ci sta vicino un palloncino con il suo nome, un aiuto inaspettato per completare un suo sogno, è alla base della nostra comunità. Creare questo aiuto è ...