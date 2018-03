La Serie B in diretta : le gare delle 15 : NOVARA - Dopo l'anticipo che ha visto il Foggia trionfare al 95' , la Serie B torna in campo nel pomeriggio , ore 15, con 8 gare in contemporanea valide per la 31esima giornata. Empoli e Frosinone ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score. Pokerissimo umbro? (31^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano nella 31^ giornata. L'Empoli guida la Classifica con un punto sul Frosinone (e una gara in meno)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:41:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Arezzo - arriva Pupo (17 marzo) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:40:00 GMT)

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi : crisi Udinese (29^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi in programma sabato 17 marzo. Si giocano Udinese Sassuolo (ore 18:00) e Spal Juventus (ore 20:45)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:59:00 GMT)

Probabili Formazioni/ Napoli-Genoa : ecco il centrocampo. Diretta tv ultime notizie live (Serie A 29a giornata) : Probabili Formazioni Napoli-Genoa: Diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata). Il turno del campionato si chiuderà alle ore 20:45 di domani con la gara del San Paolo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Probabili Formazioni/ Milan-Chievo : diretta tv e ultime notizie live. Il centrocampo (Serie A - 29a giornata) : Probabili Formazioni Milan-Chievo: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata). Il club rossonero in campo domani pomeriggio dalle ore 15:00 allo stadio San Siro(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:51:00 GMT)

Serie A - Spal-Juventus : probabili formazioni e diretta : ...ore 20.45 DOVE GUARDARLA IN TV - Spal-Juventus sarà trasmessa dalla piattaforma satellitare di Sky sui canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 e per gli abbonati Mediaset Premium sui canali Premium Sport e ...

Serie A Premium Sport Diretta 29a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Mediaset : Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 in programma sui canali Premium la Giornata del campionato di Serie A 2017/18. Premium trasmetterà in Diretta tutte le partite in casa e in trasferta di Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina e Genoa<...

Serie A Sky Sport Diretta 29a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Pistoia Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Pistoia Reggio Emilia: Info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:43:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan-Chievo : i due attacchi. Diretta tv e ultime notizie live (Serie A - 29a giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Milan-Chievo: Diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata). Il club rossonero in campo domani pomeriggio dalle ore 15:00 allo stadio San Siro(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Novara Firenze/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1 play off) : diretta Novara Firenze: info Streaming video e tv. Si accende oggi al pala Igor gara 1 dei quarti per i play off scudetto: le piemontesi riusciranno a confermarsi?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (29^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi in programma sabato 17 marzo. Si giocano Udinese Sassuolo (ore 18:00) e Spal Juventus (ore 20:45)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:33:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sampdoria-Inter : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A - 29a giornata) : Probabili formazioni Sampdoria-Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata). Nerazzurri impegnati domani mezzogiorno al Marassi contro i blucerchiati(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:39:00 GMT)