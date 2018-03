Economia | la Cgil bacchetta la Regione | ' Defr sbagliato'

Come si prepara la Cgil alla digitalizzazione dell'Economia : Anche il sindacato deve fare i conti con la digitalizzazione dell'economia e si propone Come parte attiva nella gestione dei cambiamenti che ne conseguono. A poche settimane dalle elezioni politiche, c'è anche il tentativo di evitare che, non capendola, i lavoratori siano spaventati dall'innovazione e si rifugino nel populismo. La Cgil, che rivendica un ruolo autonomo descrivendosi Come "casa comune" della ...

Come si prepara la Cgil alla digitalizzazione dell'Economia : Anche il sindacato deve fare i conti con la digitalizzazione dell'economia e si propone Come parte attiva nella gestione dei cambiamenti che ne conseguono. A poche settimane dalle elezioni politiche, c'è anche il tentativo di evitare che, non capendola, i lavoratori ...