Lite furibonda in diretta tv tra Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi

”Put**. Fai cag**”. Lite furibonda (a suon di parolacce) in diretta Rai. Delirio in studio - volano ‘perle’ - la conduttrice è costretta a chiudere il collegamento. Alla faccia! : ”Putt**a”; “Putt**a reale”; “Fai cag**e”. Questi gli insulti volati in studio durante una ‘violenta’ Lite verbale, in diretta televisiva, tra due ‘pezzi grossi’ del panorama giornalistico e politico d’Italia. Da una parte Vittorio Sgarbi, il critico d’arte eletto Alla Camera con i voti di Ferrara a Forza Italia, nonostante la sconfitta nel collegio di Acerra e ...

“Lasciami in pace… adesso vomito!”. Lite furibonda sull’Isola dei Famosi. Notte di passione in Honduras : urla - strepiti e disperazione - ormai gli animi sono incandescenti. Quello che è successo ha creato il finimondo : tutti ad accapigliarsi : La vita sull’Isola dei Famosi diventa sempre più dura e i rapporti tra i naufraghi iniziano a diventare più tesi. La mancanza di comodità, la fame e la lontananza da casa possono giocare dei brutti tiri. Nelle ultime ora qualcuno ha seriamente perso la pazienza e l’insofferenza si è fatta sentire forte e chiara. Questa volta a perdere le staffe è stato Jonathan Kashanian che normalmente resta sempre molto calmo e tranquillo, ...

Isola dei Famosi - furibonda Lite tra Amaurys e Franco : L'Isola dei Famosi non si fa mancare nulla, dopo il "canna-gate" a scaldare gli animi dei naufraghi sono le continue liti che avvengono in Honduras.E se Rosa Perrotta e Alessia Mancini hanno posato le armi, non è lo stesso per Franco Terlizzi e Amaurys Pérez. Tutto è nato a seguito di un malinteso da cui sono scaturiti momenti piuttosto pesanti. Durante un confessionale, Franco si è detto deluso per la nomination, in ...

Isola dei Famosi - furibonda Lite tra Giucas e Jonathan : "Sei aggressivo" : Il clima all' Isola dei Famosi si fa sempre più teso e questa volta i protagonisti di una furibonda lite sono stati Giucas Casella e Jonathan Kashanian. I naufraghi si stavano preparando per andare a ...

“Gemma hai scocciato!”. Altra batosta per la Galgani : non c’è fine alla disperazione. Il trono over riserva altre (brutte) sorprese alla dama torinese. Una frase che non si aspettava e da lì Lite furibonda : Insomma, la pace del cuore per Gemma Galgani è un concetto che forse abbraccerà in qualche prossima vita. In questa, per la torinese non si riesce a cogliere il bandolo della matassa che le aggroviglia lo stomaco. Con Giorgio Manetti le cose si mettono sempre peggio, l’incursione nella vita del gabbiano di Anna Tedesco le sta facendo letteralmente attorcigliare le budella. Infatti la dama, dopo essere venuta a conoscenza della ritrovata ...

“È ora di andare via”. Uomini e donne : la decisione finale di Gemma Galgani. Una Lite furibonda (a suon di schiaffi) con Tina e rifiuti continui l’hanno portata allo sfinimento : “Una scelta inevitabile” : Le ultime vicende del trono over stanno lasciando senza parole. Ormai da anni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono diventati i protagonisti del programma di Maria de Filippi. La loro storia d’amore mai realmente partita è ancora al centro dell’interesse dei fan. Ma non solo. Anche i litigi della dama con Tina Cipollari sono diventati all’ordine del giorno. Le due si detestano al punto di aver perso ogni ritegno e ormai in più di ...

Isola dei Famosi - furibonda Lite tra Cipriani e Capriotti : "Mi vergogno a starti vicino" : Gli animi all' Isola dei Famosi si stanno scaldando e non poco, dopo la furibonda lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi , è arrivato il turno di Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. Reduce da una ...

Isola dei Famosi - furibonda Lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi : Il clima all 'Isola dei Famosi si sta surriscaldando sempre di più, dopo il malore di Francesca Cipriani, la tristezza di Francesco Monte, è arrivato il momento dei primi scontri. E quello che ...

Shock Cagliari-Juventus - Lite furibonda tra Nedved e Conti nello spogliatoio : Diego Lopez distrugge tutto : Clamoroso quanto successo nella gara della 20^ giornata del campionato, si sono affrontate Cagliari e Juventus in una partita che ha portato più di qualche polemica. Furia dei sardi per due episodi che si sono verificati nella seconda parte della gara, la gomitata di Benatia nei confronti di Pavoletti ed il fallo di Bernardeschi in area di rigore non sanzionato con il penalty, nel frattempo emerge un retroscena clamoroso. I bianconeri sono ...