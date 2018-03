Elezioni 2018 | centrodestra oltre il 50 per cento a Varallo

Diretta Risultati Elezioni 2018 : questa sera dall'Hotel Dioscuri di Agrigento : Diretta Risultati Elezioni 2018/ Politiche: M5s sfonda, "soddisfatti ma con cautela" Risultati Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: affluenza finale. Commento risultato Camera e Senato, M5s al 50%, male il Pd, Centrodestra sotto il 40%. Commenteremo i Risultati elettorali in Diretta ' Facebook' dall'Hotel Dioscuri di ...

Risultati Elezioni 2018 - cosa succede ora. Le possibili maggioranze : Nessun partito o coalizione ha la maggioranza assoluta. Gli scenari plausibili elezioni 4 marzo 2018, tutti i Risultati: vai allo speciale elezioni 4 marzo, l'affluenza definitiva. I dati regione per ...

Elezioni 2018 - a Gattinara 5 Stelle e Lega divisi da 78 voti

Elezioni 2018 - la Valsessera volta le spalle a Nicoletta Favero

RISULTATI Elezioni REGIONALI LAZIO 2018 IN DIRETTA/ Proiezioni ed Exit poll : Zingaretti "anatra zoppa" : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2018, oggi 5 marzo 2018: Exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Stefano Parisi, le ultime notizie

Alessandro Di Battista - M5s/ Elezioni 2018 : l'abbraccio con Di Maio e l'avviso - "dovranno parlare con noi" : Alessandro Di Battista, M5S: grande euforia tra le fila pentastellate per i risultati ottenuti alle Elezioni politiche 2018, l'abbraccio con Di Maio e l'avviso agli altri partiti

Elezioni 2018 - M5S primo partito. Centrodestra avanti - Lega supera Fi. Crollo Pd - ma non c'è la maggioranza : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Elezioni 2018 - il tonfo Pd : Sanga fuori - anche Antonio Misiani a rischio Calcoli in corso per Elena Carnevali : Giovanni Sanga, tra gli onorevoli di riferimento del Pd bergamasco negli ultimi anni, non tornerà in Parlamento: il dato è ormai quasi certo, visto il tonfo «democratico» in questa tornata elettorale.

Elezioni 2018 - a Borgosesia centrodestra sfiora il 50% al Senato

Elezioni 2018 : a Trivero la Lega primo partito

Elezioni 2018 - a Borgosesia alla Camera vince Lega

Risultati Elezioni 2018 - Di Maio fa il pieno al Sud : in Sicilia oltre il 48%. Centrodestra si prende il Nord – DIRETTA : Il Movimento 5 stelle si prende il Sud, Matteo Salvini (trascinando il Centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia da sotto in su”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente. Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto o quasi in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria e il Centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza in Emilia ...

Elezioni 2018 - Fiano (Pd) : “Non mi aspettavo una sconfitta così forte. C’è di mezzo il futuro della leadership” : A risultati non definitivi, ma con i dati parziali che parlano di una debacle totale per il Pd arrivano le prime reazioni dai dem. “Non mi aspettavo una sconfitta così forte, con queste dimensioni – dice Emanuele Fiano, membro della Segreteria Nazionale Pd a Radio 1 – Sicuramente c’è di mezzo il futuro del Pd e della sua leadership ma la priorità non credo sia il futuro personale di qualcuno di noi ma un’analisi più ...

Emma Bonino - lista fuori dal Parlamento/ Elezioni 2018 : +Europa sotto il 3% - ma lei può andare al Senato : Emma Bonino, lista fuori dal Parlamento, flop clamoroso di + Europa alle Elezioni politiche 2018: sotto al 3 per cento, ma lei può ottenere un seggio al Senato