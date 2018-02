Trump | ' Verso Corea del Nord pronti a una fase 2 molto brutale'

La riforma fiscale di Trump : verso un mondo più mercantilista : La riforma fiscale varata dagli Stati Uniti pone una sfida al resto del mondo, soprattutto all'Europa. Non è l'unica sfida lanciata dagli Usa a trazione Trump in materia economica, ce ne sono almeno altre due: la debolezza del dollaro, determinata dai mercati ma salutata ufficialmente con favore dal governo statunitense, in modo da consolidare l'aspettativa che essa durerà a lungo; l'aumento delle tariffe doganali sulle ...

In questo gesto di Melania si legge tutto il risentimento verso Donald Trump : Dopo la diffusione della notizia di una presunta relazione tra Trump e la pornostar Stormy Daniels, avvenuta quando il presidente USA era già legato all'attuale moglie, i media hanno letto nel comportamento di Melania del risentimento verso il marito. L'ultimo gesto lo confermerebbe: scendendo dall'Air Force One all'aeroporto di Palm Beach, la first lady è andata dritta per la sua strada, non badando a Donald Trump, anzi ...

Undici detenuti di Guantanamo hanno fatto ricorso contro Trump citando la sua presunta ostilità verso i musulmani : Undici detenuti di Guantanamo hanno presentato un ricorso contro Donald Trump sostenendo di essere tenuti illegalmente nel carcere di massima sicurezza a Cuba. Nessuno di loro è mai stato accusato formalmente, ma Trump ha più volte detto che non dovrebbero The post Undici detenuti di Guantanamo hanno fatto ricorso contro Trump citando la sua presunta ostilità verso i musulmani appeared first on Il Post.

Hatch lascia il Senato - Romney verso la candidatura (anti-Trump) : ... nonostante Donald Trump gli avesse chiesto di candidarsi per un ottavo mandato; in questo modo, lascerà campo libero a Romney, pronto a tornare in politica, secondo i media statunitensi, proprio in ...

Silvio il moderato e Matteo il Trumpista verso un'alleanza difficile : Salvini parla delle sue tre priorità assolute: Berlusconi basa il suo programma elettorale sulla flat tax per dare ossigeno alla classe media e all'economia nel suo complesso. Chiede in prestito ...

Silvio Berlusconi il moderato e Matteo Salvini il Trumpista. Verso un'alleanza difficile : Parola d'ordine "Salvini premier". Il leader della Lega non si nasconde, vuole arrivare a Palazzo Chigi e si rivolge nuovamente a Silvio Berlusconi: "Deve indicare prima del voto chi è il suo candidato premier. Se non ne ha uno, può fare il mio nome". In un'intervista a Libero, Matteo Salvini delinea il suo programma, fortemente ispirato a Donald Trump."Ho già studiato e ho tutto chiaro: ministri, programmi, chi mandare e ...

Usa - verso stretta su migranti : Trump "pronto" a separare famiglie : L'amministrazione Trump è pronta a varare una nuova stretta sull'immigrazione con una serie di misure che comprendono la separazione dei figli dei clandestini dalle loro famiglie. Lo riporta il ...

Web - Donald Trump Verso l’abolizione della neutralità in Rete : servizi più veloci a chi paga di più : Donald Trump mantiene la promessa di abolire il principio della net neutrality, cioè della Rete priva di discriminazioni. Il presidente abbatte quindi un altro caposaldo della politica di Barack Obama, appoggiato dai colossi della Silicon Valley. La Federal Communications Commission ha dato l’ok alla possibilità per gli operatori di offrire un servizio più veloce a chi paga di più, ma la decisione non è ancora operativa. La neutralità ...