Ultime Notizie Roma del 22-02-2018 ore 07 | 00

Genoa - buone notizie per il tecnico Ballardini : le Ultime : Il Genoa è in grande forma nel campionato di Serie A, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmante successo contro l’Inter ed adesso si prepara per la giornata del massimo torneo italiano contro il Bologna, importante trasferta per avvicinarsi ancora di più all’obiettivo salvezza. Nel frattempo arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico Ballardini, due recuperi importanti, Laxalt e Hiljemark hanno ...