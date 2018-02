La Consulta dà via libera al voto per corrispondenza all' estero

Dj Fabo : Cappato né assolto né condannato - la Corte d'Assise rinvia alla Consulta : Né assoluzione né condanna per Marco Cappato, accusato di avere aiutato Dj Fabo a morire in Svizzera col 'suicidio assistito'. I giudici della prima Corte d'Assise di Milano scelto la 'terza strada', mandando gli atti alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale del reato di 'aiuto al suicidio', previsto dall'articolo 580 del codice penale ('Chiunque ...

Dj Fabo - il processo a Marco Cappato rinviato alla Consulta : La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta per valutare legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio

Dj Fabo - processo Cappato : giudici rinviano atti alla Consulta : Milano, 14 feb. , askanews, La Corte di Assise di Milano ha sollevato la questione di costituzionalità sul processo, sospendendolo, nei confronti del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni Marco ...

Dj Fabo : Cappato né assolto né condannato - la Corte d'Assise rinvia alla Consulta : ... quella del 'fine vita', che pone molti interrogativi etici e giuridici e solo con la recente legge sul testamento biologico ha trovato una prima risposta da parte della politica.

Dj Fabo : Cappato né assolto né condannato - la Corte d'Assise rinvia alla Consulta : Né assoluzione né condanna per Marco Cappato, accusato di avere aiutato Dj Fabo a morire in Svizzera col 'suicidio assistito'. I giudici della prima Corte d'Assise di Milano scelto la 'terza strada', mandando gli atti alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale del reato di 'aiuto al suicidio', previsto dall'articolo 580 del codice penale ('Chiunque ...

Dj Fabo - sentenza rinviata per Marco Cappato : la Corte trasmette gli atti alla Consulta : Nulla di fatto sul caso di Dj Fabo. La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al...

Tesoro - al via Consultazione pubblica sulle valute virtuali : ... l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riprendendo la definizione introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il provvedimento in consultazione ...

MEF avvia Consultazioni pubblica per censire le criptovalute : ... l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze . Riprendendo la definizione introdotta dal decreto legislativo il provvedimento in consultazione chiarisce che la valuta ...