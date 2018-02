LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 | DIRETTA martedì 20 febbraio | Cappellini-Lanotte sesti

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! Guignard-Fabbri nella top ten! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati LIVE - medagliere - programma e italiani (oggi 20 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 01:13:00 GMT)

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il giorno della staffetta femminile. Le azzurre inseguono un sogno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importantissima giornata di gare nella Gangneung Ice Arena. Lo Short track torna in scena sul ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e lo fa con specialità in cui l’Italia spera di ottenere grandissimi risultati. Sarà il giorno della staffetta femminile dove le nostre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei e Lucia Peretti andranno a caccia di una medaglia ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : staffetta femminile di short track e mista di biathlon. Cappellini-Lanotte ci provano. Sarà battaglia furente : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco: il menù è molto ricco sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, il divertimento è assicurato per tutti gli appassionati e l’Italia si gioca delle carte davvero importanti. Gli azzurri puntano a rimpinguare il nostro medagliere che è fermo da venerdì notte e oggi si sogna davvero in ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Italia sfida Svezia e Norvegia per chiudere in bellezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime partite dell’Italia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono purtroppo già certi di non accedere alle semifinali e oggi giocheranno soltanto per l’onore: prima la sfida contro la corazzata Svezia che guida la classifica, poi il match di chiusura contro la Norvegia che è in piena corsa per le medaglie. Amos Mosaner e compagni ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Alessandro Pittin - ora o mai più. Serve l’invenzione per sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino grande della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il secondo titolo individuale di questa specialità dopo quello vinto da Eric Frenzel giovedì scorso. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 10 km di sci di ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia - ora o mai più. Il cuore oltre l’ostacolo nella staffetta mista : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le prove individuali tocca agli eventi riservati alle squadre e si incomincia con la gara che mette insieme uomini e donne: si incomincia con due frazioni femminili, poi a seguire due frazioni maschili. L’Italia ha vinto il bronzo quattro anni fa a Sochi 2014 e sogna di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi: ...