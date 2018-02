Quali contenuti nel prossimo aggiornamento di Final Fantasy XV Comrades? Ce lo svela un

optimaitalia

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Già nel suo periodo di lancio sembrava chiaro cheXV, l'espansione multiplayer del nuovo capitolo della serie JRPG targata Square Enix, avesse qualcosa da dire. L'add on, che aggiunge una modalità cooperativa online per giocare con altri tre utenti e formare il proprio party ideale, è attualmente disponibile per l'acquisto stand alone o per chi ha acquistato il Season Pass e si prepara a ricevere nuovinel corso delle prossime settimane. Square Enix ha infatti rilasciato, infatti, un trailer "first look" dedicato proprio aXVe aiche saranno inclusi nel. Ci riferiamo, nello specifico, all'update numero 1.2.0, che riserverà parecchie novità a tutti i giocatori impegnati nell'avventura cooperative multiplayer online della quindicesima fantasiae.Vi mostriamo la clip di seguito, così che ...