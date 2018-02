Kia Ceed | si cambia tutto

Kia Ceed - niente più apostrofo ma tanta tecnologia. E stile – FOTO : E sono tre, con quella appena svelata, le generazioni di Kia Ceed . “ Ceed ”, rigorosamente senza quel macchinoso apostrofo che era stato affibbiato alla compatta coreana con dna europeo nel 2006. Da allora ne sono state costruite 1,28 milioni, di cui 640 mila della seconda generazione arrivata nel 2012. Ma la nuova Ceed , che Kia ha deciso di svelare in anteprima rispetto al salone di Ginevra del mese prossimo, ha ...

Con nuova Ceed - Kia ora sfida la zona alta del segmento C : Altra importante novità è il sistema Drive Mode Select che equipaggia Ceed consente di adattare il comportamento dell'auto con le modalità Normal e Sport. Debuttano anche i nuovi benzina T-GDi , ...

Kia Ceed - Con la nuova generazione perde l'apostrofo : La Kia presenterà al Salone di Ginevra la nuova generazione della Ceed, progettata per il mercato europeo e disponibile nelle concessionarie nel corso dell'estate. La Ceed, venduta fino a oggi in oltre 1,28 milioni di esemplari dal 2006, è giunta alla terza generazione e perde per l'occasione l'apostrofo nella denominazione ufficiale, mantenendo però una delle caratteristiche commerciali che l'hanno sempre caratterizzata: la garanzia di 7 anni o ...