Incidenti | travolto da auto a Palermo | in prognosi riservata 16enne

meteoweb.eu

: Ho subito due gravi incidenti nella mia vita... il primo è stato quando un tram mi ha travolto e… - agnesweber : Ho subito due gravi incidenti nella mia vita... il primo è stato quando un tram mi ha travolto e… - annaritab72 : 'Ho avuto due gravi incidenti nella mia vita: il tram che mi ha travolto e Diego' #fridakahlo… - RosaCarnevale : 'Ho subito due gravi incidenti nella vita: il primo e' stato quando un tram mi ha travolto e il… -

(Di sabato 10 febbraio 2018), 10 feb. (AdnKronos) – Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’. E’ accaduto intorno alle 14 in via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava attraversando la strada quando è statodalla vettura. L’mobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi e ilè stato trasportato al Policlinico, dove si trova ricoverato in. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L'articoloda, insembra essere il primo su Meteo Web.