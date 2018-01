: #BreakingNews Ue, Gentiloni:dopo crisi ora nuova fase - CybFeed : #BreakingNews Ue, Gentiloni:dopo crisi ora nuova fase - NotizieIN : Ue, Gentiloni:dopo crisi ora nuova fase - ZinnoCarlo : @OmnibusLa7 Nella Vs trasmissione stamani laSig.ra Titti Di Salvo(PD) ha affermato che dopo i governi Renzi Gentilo… - angelinascanu : RT @titti_disalvo: Dopo i governi Renzi e Gentiloni esiste già la no tax area, cioè l'assenza di tasse universitarie per i meno abbienti. C… - vuilly : @NPagnoncelli #Gentiloni piace a tanti e non dispiace a molti. Dopo tanti leader sopra le righe...un politico vero ... -

"La presidenza in Francia di Macron ci dà una opportunità. Per le forze progressiste il momento di influenzare il destino dell'Europa è oggi. Il contributo delle forze socialiste e democratiche è indispensabile".Così il premiernel messaggio alla vigilia del congresso della Spd. "gli anni dellasi è aperta unadi speranza per l'Ue.Abbiamo le risorse necessarie per evitare il declino del continente e promuovere uno sviluppo sostenibile e equo", ha aggiunto.(Di sabato 20 gennaio 2018)