Pattinaggio | Carolina Kostner nella leggenda | RECORD ASSOLUTO di podi agli Europei!

Europei di Pattinaggio - bronzo per Carolina Kostner : ROMA - Carolina Kostner conquista la medaglia di bronzo agli Europei di pattinaggio artistico in corso a Mosca. E' l'undicesimo podio consecutivo della campionessa azzurra nell'evento continentale. ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 – Carolina Kostner : “Felice per la medaglia - arrabbiata per la prestazione : troppi errori - sistemo per le Olimpiadi” : Carolina Kostner ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico. La Divina del ghiaccio azzurro è salita sul podio continentale per l’undicesima volta in carriera: un record assoluto. L’altoatesina è contenta per il risultato, arrivato però con una caduta e diverse sbavature nel programma libero. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport al termine della gara: “Solo ...

Pattinaggio artistico - il palmares di Carolina Kostner : tutti i podi e le vittorie. 11 medaglie agli Europei! : Carolina Kostner ha conquistato l’undicesima medaglia della carriera agli Europei: un record assoluto per l’azzurra, oggi terza sul ghiaccio di Mosca alle spalle di Zagitova e Medvedeva. Alle spalle delle due russe c’è l’eterna altoatesina che allarga il suo infinito palmares in cui figurano anche una medaglia alle Olimpiadi (bronzo a Sochi 2014) e sei sigilli ai Mondiali tra cui il trionfo del 2012. OLIMPIADI (1 ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner coraggiosa - l’azzurra azzarda e sbaglia ma arriva il bronzo : L’undicesima medaglia in carriera di Carolina Kostner era già nell’aria dopo lo short program. Il largo distacco di dieci punti che separava la pattinatrice altoatesina dalla russa Maria Sotskova ha concesso alla neo medaglia di bronzo continentale di correre qualche rischio in più rispetto al solito. Il risultato di questo tentativo è stato purtroppo il peggior libero della stagione, chiuso in quarta posizione nel segmento con ...

Diretta / Carolina Kostner - bronzo agli Europei Pattinaggio 2018. Doppietta russa - podio numero 11 : Diretta Europei pattinaggio 2018 con Carolina Kostner medaglia di bronzo: dopo il programma libero Kostner resta terza, è Doppietta Russia Zagitova-Medvedeva (sabato 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:27:00 GMT)

Pattinaggio artistico - CAROLINA KOSTNER INFINITA! Bronzo agli Europei con caduta - Zagitova batte Medvedeva : Il sigillo della Campionessa, il timbro della stella indiscussa, il regalo di una Musa Danzante che sale sul podio degli Europei di Pattinaggio artistico per l’undicesima volta in carriera. Non è la gara che tutti ci aspettavamo, non è la perfezione assoluta, non è il solito incanto magistrale ma CAROLINA KOSTNER riesce comunque a fare la differenza con la sua classe innata e si mette al collo una preziosissima medaglia di Bronzo. Abbiamo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : MEDAGLIAAAAAAAA! Carolina Kostner cade ma è sul podio - trionfo di Alina Zagitova! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : MEDAGLIAAAAAAAA! Carolina Kostner cade ma è sul podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tocca a Carolina Kostner! Battaglia totale contro l’Armata Rossa per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

DIRETTA / Carolina Kostner - Europei Pattinaggio 2018 streaming video e tv : lotta per le medaglie! : DIRETTA Europei pattinaggio 2018 con Carolina Kostner streaming video e tv: oggi il programma libero che assegnerà le medaglie a Mosca (sabato 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:51:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tutti con Carolina Kostner! Alle 20.00 la Musa Danzante per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tutti con Carolina Kostner! Alle 20.00 la Musa Danzante per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

Diretta / Carolina Kostner - Europei Pattinaggio 2018 streaming video e tv : il gran finale! Programma libero : Diretta Europei pattinaggio 2018 con Carolina Kostner streaming video e tv: oggi il Programma libero che assegnerà le medaglie a Mosca (sabato 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:24:00 GMT)

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner sul ghiaccio alle 20.00! Si sogna un’impresa epica! Tutti con la Musa Danzante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...