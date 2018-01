Come cambiare DNS

: RT @IsabellaDeMonte: Da un lato il @pdnetwork che vuole cambiare l'#europa, dall'alta chi invoca l'#europa come minaccia da cui uscire @mat… - Paogiu : RT @IsabellaDeMonte: Da un lato il @pdnetwork che vuole cambiare l'#europa, dall'alta chi invoca l'#europa come minaccia da cui uscire @mat… - hugowiz : RT @Rimassasonoio: #openday2018 200 persone che hanno deciso di passare il proprio sabato mattina con noi e scoprire come la Digital Trans… - brainbraga : RT @Rimassasonoio: #openday2018 200 persone che hanno deciso di passare il proprio sabato mattina con noi e scoprire come la Digital Trans… - er_noir_sfina : note 2018 ..dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri non accontentarmi di piccole gioie quotidiane fare come un… - AleTanzini : RT @FmMosca: ESEMPIO La mia auto fa 12 km con un litro. Mi impongono 20 km/L come soglia di consumo. Se gli “faccio le riforme” non potrò… -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di sabato 20 gennaio 2018) Il server DNS – o server dei nomi di dominio, o ancora domain name server – è un particolare server utilizzato per la navigazione in rete (e non solo) che, volendo dare una spiegazione abbastanza banale e pratica, permette di “tradurre” gli indirizzi letterali (google.it) in indirizzi IP (173.194.112.47). Ogni gestore di servizi internet dispone solitamente di DNS dedicati, tuttavia in alcuni casi (vuoi per sicurezza, vuoi per aggirare un blocco nazionale o quant’altro) può rivelarsi necessario modificarli ed usarne altri pubblici (gli OpenDNS o i DNS Google) o privati. Questa operazione è di norma possibile per quasi tutti gli operatori (l’ADSL di Vodafone Italia ad esempio blocca la funzionalità di cambio DNS tramite la Vodafone Station) ed è effettuabile su tutti i sistemi operativi agendo sulle impostazioni di rete; addirittura, la ...