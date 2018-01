Se avete Android 8 0 Oreo beta su Galaxy S8 S8 Plus state lontani da Smart Switch

Volete Android Nougat ma avete pochi soldi? Ecco uno smartphone a soli 35 - 70€ : Ulefone S7 è in grado di offrirvi un’esperienza di Android 7.0, forse non perfetta, al solo costo di 35,70€. Non lasciatevelo scappare! L’universo degli smartphone si è ormai allargato a dismissura. I produttori sono veramente tanti, anche troppi, spesso anonimi e spesso troppo caratteristici. Nel mercato dei cellulari cinesi, i brand ormai nella mente di tutti sono Xiaomi e OnePlus, ma fidatevi che ne esistono molti, moltissimi di ...