Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Apertura verso la Russia | soltanto 111 bocciati

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv di tutte le partite. Il tabellone fino ... : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player. Le partite più importanti potrebbero trovare spazio in chiaro sui canali Rai. Gli orari sono italiani (in ...

Biathlon Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : calendario - orari - gare : Biathlon Olimpiadi Invernali. Il Biathlon è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 23 febbraio per un totale di 11 gare (5 maschili, 5 femminili, 1 misto) al Centro di Biathlon di Alpensia. Le discipline sono suddivise in: sprint, inseguimento, individuale, partenza in linea, staffetta e staffetta mista. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia! Arianna Fontana e Martina Valcepina le punte - 5 donne e 2 uomini : Kenan Gouadec, CT della Nazionale Italiana di Short track, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Sono sette i posti a disposizione: cinque al femminile e due al maschile. Questi gli azzurri che vedremo sul ghiaccio sudcoreano. Arianna Fontana Martina Valcepina Cecilia Maffei Lucia Peretti Cynthia Mascitto Tommaso Dotti Yuri Confortola Nessuna grande sorpresa ...

Olimpiadi Invernali 2018. Torna il mitico bob della Giamaica : Una doppia sorpresa che sta facendo la fortuna del bob. I media di tutto il mondo hanno puntato il dito su una sport solitamente confinato agli appassionati di paesi con una certa tradizione in materia che, con la qualificazione alle Olimpiadi di Pyeongchang (dal 9 al 25 febbraio) dei team femminili di Nigeria e Giamaica, sta arrivando sulla bocca di tanti neofiti. Merito del paese africano, che festeggia la sua prima volta storica, e dei ...

Salto con gli sci femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Katarina Althaus e Maren Lundby favorite per l’oro - ma le giapponesi ci proveranno : Il Salto con gli sci femminile farà a PyeongChang 2018 la sua seconda apparizione alle Olimpiadi Invernali. Le ragazze gareggeranno dal trampolino Normal Hill della località della Corea del Sud, struttura tipica su cui gareggiano durante la stagione, anche se l’HS 109 è più lungo della maggior parte dei trampolini piccoli. Diverse atlete si presenteranno alle gare a Cinque Cerchi con ambizioni. Andiamo a scoprire chi sono. Lundby Maren: al ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : calendario di tutte le discipline : Le Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 si terranno dal 9 al 25 febbraio. La città sudcoreana ospiterà i Giochi per un totale di 22 giorni di competizioni. In questo articolo sono elencate tutte le discipline olimpiche, per i dettagli di calendario, orari italiani e specialità, cliccare sul link rispettivo “gare e orari”. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 calendario ...

Sci alpino femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le grandi donne da podio. Spiccano Shiffrin - Vonn e Gut : Mancano poco più di venti giorni all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Lo sci alpino è da sempre la disciplina regina e c’è grandissima attesa per chi sarà protagonista sulle nevi coreane. In campo femminile l’Italia può ambire a traguardi molto importanti, soprattutto con Sofia Goggia e Federica Brignone, ma nel resto del mondo ci sono alcune atlete che possono assolutamente entrare nel ristretto gruppo delle ...

Olimpiadi Invernali - le due Coree sfileranno insieme alla cerimonia : Corea del Nord e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo per sfilare insieme in occasione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pyeongcheang, il 9 febbraio prossimo. Lo ha...

Biathlon femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : livello mai così alto. Per le medaglie servirà la perfezione : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che si avvicinano a grandi passi. Tra i tanti sport che regaleranno emozioni e spettacolo, ci sarà anche il Biathlon: se tra gli uomini è attesissima la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe, in campo femminile ci sono diverse atlete su un livello simile e molto alto. Forti sugli sci e precise al tiro, sono le principali indiziate per la lasciare il segno in Corea. La ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sarà una battaglia intercontinentale : Dal 9 al 25 febbraio si terranno le Olimpiadi di PyeongChang 2018 Tra le specialità del programma a Cinque Cerchi c’è lo Short track e si prospetta un grandissimo spettacolo nelle gare coreane. Una vera e proprio battaglia intercontinentale, con anche una punta d’azzurro. Andiamo a vedere quali possono essere i “personaggi da medaglia” DONNE Choi Min Jeong E’ assolutamente la pattinatrice più forte del mondo, come ...