'New York Timesì' si è aggiudicato il primoper le '' creato da Donaldattraverso il Comitato nazionale repubblicano sul cui sito sono stati pubblicati i vincitori,l'ultima iniziativa del presidente contro i media americani. Sono 11 in totale le storie denunciate dal presidente,che si è comunque sentiin dovere di esprimere lodi per la stampa affermando: "Ci sono molti grandi reporter che rispetto e un sacco di buone notizie per cui gli americani devono sentirsi orgogliosi".(Di giovedì 18 gennaio 2018)