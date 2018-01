Santoro rimuove dalla trasmissione ospite di Casapound Temi fastidiosi?

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) M è un programma televisivo di genere talk show, condotto da Michele #, in onda su Rai 3 in prima serata. Le prime due puntate sono state trasmesse il 22 e 29 giugno 2017 su Rai 2. Con l'inizio del 2018, il programma è stato spostato su Rai 3 e va in onda dall'11 gennaio a cadenza settimanale per un totale di quattro puntate. Tra gli ospiti fissi della #c'era anche Carlotta Chiaraluce, esponente di #di Ostia, ma dopo la prima puntataavrebbe deciso di non farla più partecipare. Si tratta di epurazione secondo Chiaraluce Appena iniziato il programma su Rai 3 è gia' scoppiano le polemiche, soprattutto per l'atteggiamento del giornalista e conduttore Micheleche avrebbe cancellato la partecipazione di Carlotta Chiaraluce nelle prossime puntate: Carlotta è attivista a Ostia pere compagna del neo consigliere municipale della ...