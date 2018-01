FEDERICO BERNARDESCHI Juventus news | l' ex Fiorentina | ecco cosa mi ha chiesto di fare

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Juventus 0-1 - FEDERICO BERNARDESCHI decisivo - vittoria sofferta per la Vecchia Signora : Missione compiuta per la Juventus nella ventesima giornata del campionato di Calcio di Seria A. La formazione di Massimiliano Allegri conquista una vittoria di misura contro il Cagliari della Sardegna Arena. Un match decisamente tirato, finito 1-0 per i bianconeri in cui a decidere è stata una marcatura di Federico Bernardeschi nella ripresa. Nel primo tempo regna l’equilibrio: tre legni in totale, due dei bianconeri con Dybala e proprio ...