Windows 10 Mobile | un Hacker installa Windows on ARM e Windows RT su un Lumia 1520

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...

Destiny 2 UWP : sbarca su Windows 10 e Windows 10 Mobile l’app unofficial del noto gioco di Bungie : Che le grandi società non supportino a dovere il Microsoft Store non è di certo un segreto ma per fortuna ci sono sempre i piccoli sviluppatori indipendenti che cercano in tutti i modi di sviluppare app non ufficiali che però sono molto apprezzate dal pubblico, basti pensare a Unigram. Se siete dei videogiocatori di Destiny 2, il famoso sparatutto in prima persona, vi sarete resi conto che attualmente non esiste un’app companion dedicata ...

Unigram : nuovo aggiornamento per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Dopo essere uscita dalla fase di alpha per entrare in quella beta, Unigram, il client UWP unofficial di Telegram, ha ricevuto un’ulteriore aggiornamento su Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog E’ adesso possibile rispondere ad uno specifico messaggio con un doppio click. Unigram si ricorderà esattamente quali messaggi della conversazione stavi leggendo: una volta riaperta la chat, verrà recuperato il punto in cui avevi interrotto la ...

Windows 10 Mobile : la versione 1511 non riceverà più aggiornamenti : Come anticipato dal nostro articolo, la versione 1511 di Windows 10 Mobile, conosciuta anche come November Update, non è più supportata. Dal 9 gennaio 2018, stranamente la stessa data della “morte” di Windows 8 e Windows 8.1, questa vecchissima versione di Windows 10 Mobile non riceverà più aggiornamenti cumulativi. Come accennato, la versione 1511 è molto vecchia ed è stato il primo vero e proprio major update di Windows 10 Mobile. ...

Destiny 2 UWP sbarca su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Destiny 2 UWP, unofficial Comparison app di Destiny 2, arriva sul Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Windows 10 Mobile è un sistema operativo che sta sempre di più perdendo share, fino a toccare lo 0%. Nonostante questa problematica, molti utenti ci credono ancora e vogliono continuare a spingere sulla Universal Windows Platform per far si che questa piattaforma dia ancora qualche soddisfazione. Una rappresentazione di ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app beta disponibile per Windows Phone e Windows 10 Mobile, portando la versione alla numero 2.18.2. Questo aggiornamento non ha modifiche visibili ma i colleghi e leaker di WABetaInfo sono riusciti a trovare una funzionalità nascosta molto interessante. sticker Oltre alle emoji e alle GIF, il team di Mark Zuckerberg sta lavorando per introdurre nel menu delle singole chat anche ...

Windows 10 Mobile meglio di iOS e Android sul caso Meltdown e Spectre : Nonostante Windows 10 Mobile abbia un market share vergognoso con solo lo 0.15% e sia considerato da Microsoft come OS fuori sviluppo a tutti gli effetti, nel 2018 riesce a sovrastare tutti gli altri sistemi operativi Mobile su una particolare questione. Meltdown e Spectre sono due falle di sicurezza emerse di recente che stanno terrorizzando ogni tipo di dispositivo: a partire dai PC sino ad arrivare agli smartphone. Concentrandoci unicamente ...

Windows 10 Mobile : come installare la nuova app Foto con filtri - Ink e molto altro ancora : L’applicazione Foto per Windows 10 Mobile non viene aggiornata da parecchio tempo e nessuna nuova funzionalità è stata introdotta di recente, questo perchè l’OS è ormai fuori sviluppo. Su Windows 10 la situazione è totalmente diversa e l’app non solo viene aggiornata costantemente ma negli ultimi mesi sono state aggiunte decine di nuove feature che l’hanno resa una delle migliori UWP sviluppate da Microsoft come ad ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.158 per Insider e non : In nottata Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento (build 15254.158) per tutti i dispositivi Windows 10 Mobile, sia Insider che non. Purtroppo il big di Redmond non ha provveduto a rilasciare, almeno per adesso, un changelog apposito ma, come di consuetudine, si tratta probabilmente di soli fix di bug. Per effettuare l’aggiornamento recatevi nelle impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Windows Update.

Google Maps su Windows 10 Mobile? Possibile grazie ad un’app di terze parti : Google non ha rilasciato alcuna sua app ufficiale quando Windows Phone era il terzo OS al mondo e in alcuni paesi come l’Italia addirittura il secondo superando IOS, figuriamoci adesso dove il market share è allo 0%. La non presenza sul Microsoft Store di alcune app importanti relativi a servizi Google come Youtube, Gmail o Drive ha avuto un ruolo fondamentale nel fallimento della piattaforma mobile di Microsoft. Fortunatamente, la ...

Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcuni miglioramenti : La UWP ufficiale di Skype si è aggiornata di recente per tutti gli utenti non iscritti al programma Insider di Windows 10 e Windows 10 Mobile. La nuova versione, numerata 12.13.257, non introduce alcuna novità su smartphone, mentre su PC abbiamo qualche miglioramento: Le immagini nelle raccolte sono adesso visualizzate per esteso. Le reazioni alle immagini sono state rimosse. Le icone dei profili all’interno delle chat sono state ...

Cortana perde il riconoscimento musicale su Windows 10 e Windows 10 Mobile : In seguito all’abbandono di Groove Music Pass in favore di Spotify, molti progetti di Microsoft sono cambiati. Cortana, il famoso assistente vocale di Redmond, ad esempio, sta per perdere una sua importante funzionalità. Cortana è nato come un AI avanzato, con la capacità di interagire totalmente con le nostre applicazioni e di eseguire comandi attraverso la nostra voce. Proprio quest’integrazione ha reso possibile ...

Shazam : download dell’app per Windows 10 Mobile : Shazam è pronta al rilascio di una nuova applicazione universale dedicata a Windows 10. In attesa del suo rilascio sul Microsoft Store, ecco l’appx. Il team del servizio di riconoscimento musicale sembrerebbe aver deciso di creare una nuova applicazione per Windows 10 Mobile. Questa non è ancora nel Microsoft Store, ma siamo già riusciti a testarla su Mobile grazie al file rilasciato dai colleghi di Surface-Phone.it. Ecco la guida da ...

