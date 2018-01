Calciomercato Verona | il ds Fusco annuncia un triplo colpo! Poi fa chiarezza su Bessa e

Calciomercato Verona - Fusco : "Seguo Boyè : ci può dare una mano" : MILANO - " Boyè è un profilo che seguiamo, ha caratteristiche che possono dare una mano al Verona e il Verona può cercare di dargli un minutaggio maggiore rispetto al Torino , i granata decideranno ...

Calciomercato Torino - si scatena Petrachi : due esterni - un addio importante e tre operazioni col Verona : Calciomercato Torino – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa adesso a Laxalt, vecchio ...

Calciomercato Bologna - via Petkovic. Va in prestito al Verona : Bologna - Cinque mesi, con la (quasi) certezza che Pecchia punterà su di lui. I rapporti tra Bologna e Verona sono eccellenti, la stima e l'amicizia tra i due ds, Riccardo Bigon e Filippo Fusco è tale ...

Calciomercato Verona - regali per Pecchia : è fatta per il doppio innesto : Calciomercato Verona – Il Verona sta attraversando un momento veramente difficile, la squadra di Pecchia è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus ed adesso affronta il Napoli in una partita molto complicata. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato e piazza un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo sia con Matos dell’Udinese, sia con Petkovic del ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Verona scatenato : Matos e Petkovic. Dzemaili torna a Bologna : Calciomercato, tutte le trattative di venerdì La Juventus punta alla firma di Emre Can per giugno: pronto un contratto da 5 milioni di euro l'anno, documenti in fase di revisione. Ma anche Darmian ...

Calciomercato - l’ex Verona Obbadi firma con il Casablanca : Svincolato dopo la fine del suo contratto con il Nizza, Mounir Obbadi torna a casa. Il 34enne centrocampista marocchino ha firmato per sei mesi, sino al termine della stagione sportiva, con il Raja Casablanca, attualmente quarto nella classifica di Botola Pro (il massimo campionato) ma con una gara da recuperare. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain ed ex compagno di squadra di Balotelli nel Nizza, Obbadi ha vestito in Francia anche ...

Calciomercato Lazio - la ‘contropartita’ al Verona che sblocca l’affare Caceres : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da due vittorie consecutive, quelle in campionato e Coppa Italia contro Crotone e Fiorentina, adesso la squadra di Simone Inzaghi si prepara per affrontare il big match contro l’Inter. Nel frattempo si stanno valutando le strategie per il mercato di gennaio, si avvicina l’arrivo a gennaio di Caceres. L’accordo tra Lazio e Verona prevedeva il prestito fino a gennaio e poi il ...

Calciomercato - Verona e Benevento alla ricerca di un attaccante : obiettivo in comune : Verona e Benevento preparano la prossima partita del campionato di Serie A con l’obiettivo di conquistare punti per la salvezza, la squadra di Pecchia per il momento ha molte più chance di raggiungere l’obiettivo, questo dice almeno la classifica per il momento. Le due dirigenze nel frattempo si muovono sul mercato con l’intenzione di rinforzarsi per gennaio, l’obiettivo è mettere a segno un colpo in attacco. obiettivo in ...

Calciomercato Verona/ Pomponio : Pazzini non partirà - Nestorovski? è un’idea (esclusiva) : Calciomercato Verona: intervista esclusiva a Marco Pomponio sui prossimo movimenti di mercato degli scaligeri.Il rosanero Nestorvski nel mirino del club?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:03:00 GMT)

Calciomercato Verona - si avvicina sempre di più il colpo per gennaio : Calciomercato Verona – Il Verona è reduce dal fantastico successo in campionato contro i Milan ed adesso guarda con fiducia al proseguo del campionato. La dirigenza nel frattempo pensa anche al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Pecchia. Si cerca un attaccante, nelle ultime ore importante trattativa, si avvicina sempre di più l’arrivo di Riccardo Orsolini. Il calciatore non sta trovando molto ...

Calciomercato Hellas Verona - che mossa per l’attacco : il regalo per Pecchia : Calciomercato Hellas Verona – Il Verona è reduce dalla sconfitta di Coppa Italia contro il Milan ed adesso si prepara ad affrontare sempre i rossoneri, questa volta però in campionato. La classifica al momento è preoccupante e per questo motivo la dirigenza ha intenzione di intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Si cerca un attaccante e nelle ultime ore è stato effettuato un importante movimento. L’obiettivo ...

Calciomercato Juventus - Orsolini via dall'Atalanta a gennaio? Verona in pole : TORINO - Tra la via Emilia e l'Est, Riccardo Orsolini potrebbe trovare una nuova casa a gennaio. Almeno per qualche mese. E' una soluzione, anche se ancora non v'è certezza in quanto la Juventus deve ...

Calciomercato Spal - si guarda in casa Udinese : duello con il Verona per un centrocampista : Calciomercato Spal – La 16^ giornata di Serie A vedrà impegnata la Spal nel delicatissimo scontro salvezza con il Verona. Gli Spallini sono reduci da tre sconfitte consecutive e hanno bisogno di punti per non sprofondare ancora più in basso in classifica. Spal e Verona però sono pronte a sfidarsi non solo sul campo ma anche sul mercato. Entrambe le squadre, infatti, hanno messo nel mirino Emil Hallfredsson, legato all’Udinese fino a giugno ...

Calciomercato Benevento - il Milan propone un centrocampista : sfida al Verona : Calciomercato Benevento – Il Benevento è ancora a zero punti in classifica. Il club campano ha collezionato 13 sconfitte su 13 partite stabilendo un nuovo record negativo. Nonostante questo il patron Vigorito ha invitato i tifosi a non smettere di credere nella salvezza. Intanto a gennaio la società potrebbe rinforzare la squadra con qualche innesto. Tra i giocatori che potrebbero vestire la maglia degli ‘Stregoni’ figura Josè ...