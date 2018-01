Calcio Fallimento Como | due arresti per bancarotta

Fallimento Como Calcio - arrestati ex presidente e vice : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente ex presidente e vicepresidente della Calcio Como fino al 21 luglio 2016, sono stati arrestati nell’ambito dell'inchiesta penale sul Fallimento della società sportiva. I due indagati sono accusati di bancarotta per distrazione e

Calcio : fallimento Como - ai domiciliari ex presidente e vice (2) : (AdnKronos) - Inoltre, attraverso la cessione, a giugno 2014, da parte del Calcio Como a favore della controllante S3C del medesimo complesso immobiliare, per un corrispettivo di 3.200.000 (e contestuale rinuncia all’ipoteca legale sui crediti vantati dalla cedente) concordando modalità di versament

Calcio : fallimento Como - ai domiciliari ex presidente e vice : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Nell’ambito dell'inchiesta penale sul fallimento della società sportiva Calcio Como, sono stati oggi arrestati Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente ex presidente e vicepresidente fino al 21 luglio 2016. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico

Calcio : istanza fallimento Palermo - Tribunale dispone perizia : Palermo, 16 dic. (AdnKronos) - Si allungano i tempi per la decisione sull'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura. Il collegio della quarta sezione fallimentare, infatti, ha disposto una nuova perizia sui conti del club rosanero. "C’è stata una discussione tra le parti che

Palermo Calcio - la procura deposita istanza di fallimento. Zamparini : “I nostri conti sono solidi e in ordine” : Il Palermo calcio vola nel campionato di Serie B, ma la società siciliana affonda in una richiesta di fallimento presentata dalla procura di Palermo che da mesi indaga su un buco quantificato in 70 milioni di euro. Dai vertici dei rosanero arriva però una replica secca: “Siamo più solidi della maggior parte delle società sportive di serie A”. Il sasso nello stagno è stato gettato dall’istanza depositata nei confronti dell’U.S. Città ...

Istanza di fallimento per il Palermo Calcio di Zamparini : Il buco di bilancio della società rosanero sarebbe di 70 milioni di euro. La richiesta nasce dal procedimento penale aperto l'estate scorsa