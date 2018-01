Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo in attesa del secondo figlio

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi aspettano il secondo figlio : Il 2018 si preannuncia ricco di gioia per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: la coppia, infatti, è in attesa del secondo figlio. A dare la notizia è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 gennaio. La rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica le immagini del Capodanno che i due hanno trascorso a St. Moritz con il primogenito Stefano, nato a febbraio 2017, e con la famiglia. Tanti i momenti di intimità ritagliati dai ...

