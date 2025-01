Liberoquotidiano.it - Agrigento: inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'anno da Capitale Italiana della Cultura 2025

(Adnkronos) - 20 gennaio.Una giornata memorabile ha ufficialmente segnato l'inizio delle celebrazioni per. La cerimonia inaugurale, trasmessa in diretta ieri mattina alle ore 11 su Rai 3, Rai News 24 e in streaming su RaiPlay, ha registrato ottimi ascolti, confermando l'interesse nazionale per questo importante appuntamentole. Un messaggio di unità e diversitàle Il Teatro Luigi Pirandello è stato il cuore pulsantecerimonia, che ha visto la partecipazione del. Durante il suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il valorepluralitàle come punto di forza dell'Italia: “Laprotegge ciò che di più prezioso abbiamo: la libertà, l'eguaglianza dei diritti e la solidarietà.