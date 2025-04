Oasport.it - WTA Stoccarda 2025: Mertens, Potapova e Shnaider vincono in una lunga giornata

Siamo solo al primo lunedì di un torneo che di lunedì finirà (perché nel Venerdì Santo il Baden-Württemberg ferma qualunque manifestazione), ma al WTA 500 diil tasso di lotta è già particolarmente elevato anche con tre soli match in programma alla Porsche Arena. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.Innanzitutto, si parte con Eliseche, dopo poco più di un’ora e tre quarti, riesce a liberarsi della bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La belga ha le sue difficoltà nel portare a casa il primo set, ma non il secondo e così è 7-6(2) 6-2 in suo favore.A seguire, si decide chi sarà la prima avversaria di Aryna Sabalenka. Si tratta di Anastasia: la russa supera in rimonta la danese Clara Tauson. Ma c’è di più: si viaggia sulle due ore e 40 minuti e, in tutto questo, la danese, ormai tornata nelle parti alte della classifica, manca anche un match point sull’8-7 nel tie-break del secondo parziale.