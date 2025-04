Scommesse illegali niente Nazionale per chi sbaglia il mondo del calcio smetta di voltarsi dal altra parte

Scommesse su piattaforme illecite nel calcio è appunto il silenzio del calcio. Come se l'ingresso degli allibratori nei ritiri,.

Scommesse illegali, Floro Flores: “Bisogna radiare, altro che premi rinnovo e Nazionale…”

L’ex calciatore di Napoli e Sassuolo Antonio Floro Flores ha commentato su Instagram l’ultimo caso di scommesse illegali che vede coinvolti alcuni calciatori di Serie A. Nella sezione stories, Floro ...

Paredes, Zaniolo e non solo indagati: scommesse su siti illegali, ma niente illecito sportivo

In una settimana cruciale per il destino della Roma, la capitale prova a tenere la mente sul campo, benché i temi che esulano dal terreno di gioco siano molteplici. C’è sicuramente la questione ...

Scommesse illegali, Zoff: «Chi commette questi errori resti fuori dalla Nazionale. Ai giovani i soldi non bastano mai, ma i valori sono altri»

«I giovani oggi sono molto superficiali ma io non me la sento mai di condannarli a priori, preferisco pensare a una rieducazione e ad un loro recupero». Dino Zoff è il simbolo del...

Scommesse illegali, niente Nazionale per chi sbaglia: il mondo del calcio smetta di voltarsi dall'altra parte. Gioco d’azzardo e scommesse illegali, ecco gli interrogatori dei calciatori. Zaniolo: «Ho sbagliato, sono stato ignorante». Casini (Pd): ‘Nazionale escluda giocatori coinvolti nella vicenda scommesse’. Scommesse clandestine, indagati 12 calciatori di Serie A: coinvolti Fagioli, Tonali, Florenzi, McKennie, Zaniolo, Bellanova, Ricci e Di Maria (e altri ancora). Scommesse illegali, bufera in Serie A: 12 calciatori indagati, tutti gli aggiornamenti. L’avvocato di Fagioli: “Ha già pagato, capitolo chiuso. Non c’è nulla di nuovo”. Ne parlano su altre fonti

