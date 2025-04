The Couple Jasmine Carrisi 8220Essere figlia di Al Bano è difficile Pensano che con i soldi la vita sia perfetta8221

Couple in onda lunedì 14 aprile racconta le difficoltà che ha affrontato e sta affrontando Jasmine Carrisi. La concorrente, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, spiega che il suo modo di essere ha a che fare con l'essere cresciuta con due genitori così famosi. Leggi su Fanpage.it La puntata di Thein onda lunedì 14 aprile racconta le difficoltà che ha affrontato e sta affrontando. La concorrente,di Ale Loredana Lecciso, spiega che il suo modo di essere ha a che fare con l'essere cresciuta con due genitori così famosi.

