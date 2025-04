Beko 1 200 uscite volontarie e Siena da reindustrializzare

Beko Europe per la chiusura della vertenza aperta nel novembre scorso, quando il ramo continentale della multinazionale degli elettrodomestici, di proprietà . Beko, 1.200 uscite volontarie e Siena da reindustrializzare il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Beko, 1.200 uscite volontarie e Siena da reindustrializzare Leggi su Cms.ilmanifesto.it Firmato al Mimit l’accordo fra le organizzazioni sindacali eEurope per la chiusura della vertenza aperta nel novembre scorso, quando il ramo continentale della multinazionale degli elettrodomestici, di proprietà ., 1.200dail manifesto.

Potrebbe interessarti anche:

Beko: firmata l’intesa tra azienda, governo e sindacati. Oltre 1.000 uscite volontarie e resta l’incognita Siena

La firma è arrivata. Beko Europe ha sottoscritto oggi l’accordo quadro con il governo, le Regioni e le parti Sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia dei siti della ...

Beko Europe, firmato l'accordo: salva Comunanza, salgono gli incentivi per le uscite volontarie

Firma nella notte ANCONA - In fondo a una lunga trattativa sbuca nella notte l?intesa tra azienda, sindacati e ministero delle Imprese e del Made in Italy su una bozza di accordo sul piano...

Beko, firmata l’intesa sugli stabilimenti italiani: uscite saranno solo volontarie

Firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, l’intesa tra Beko Europe, le organizzazioni sindacali, il governo e le regioni, concernente i siti ...

Accordo Beko, da Fabriano "sì" a denti stretti. Il lavoro a Siena va a rotoli: dopo Beko e Amadori arriva anche Gsk. Comunanza vede la luce. Lunga trattativa Beko, carta prepensionamenti nello stabilimento Piceno. Ne parlano su altre fonti

Secondo ilfattoquotidiano.it: Beko: firmata l’intesa tra azienda, governo e sindacati. Oltre 1.000 uscite volontarie e resta l’incognita Siena - La firma è arrivata. Beko Europe ha sottoscritto oggi l’ accordo quadro con il governo, le Regioni e le parti Sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia dei siti della multinazionale ...

Scrive msn.com: Beko, firmata l’intesa sugli stabilimenti italiani: uscite saranno solo volontarie - Firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, l'intesa tra Beko Europe, le organizzazioni sindacali, il ...

Lo riporta msn.com: Beko, firmato l’accordo: 1.284 esuberi, siti operativi, nuovo piano a Siena - La società si è impegnata a investire 300 milioni nei prossimi 3 anni e non chiuderà il sito di Comunanza. Nel capoluogo toscano terminerà la produzione di ...