Live di Achille Lauro show a piazza di Spagna a Roma

Roma, 14 apr. (askanews) – Live show di Achille Lauro sotto la pioggia sulla scalinata di piazza di Spagna, a Roma. Migliaia di fan si sono assiepati ai piedi della celebre scalinata di Trinità dei Monti, famosa per le sfilate di moda. Ma questa sera, evento più unico che raro, ha ospitato le note dell’artista Romano che ha presentato alcuni brani del nuovo album “Comuni mortali”, in uscita per Warner, il 18 aprile. “Buonasera Roma. Come va?”, ha esordito l’artista che ha dato il via allo show – annunciato ieri sui social ma svelato solamente oggi con data e luogo – con il nuovo brano “Dannata San Francisco”. Tra storici e nuovi successi, il cantautore ha infiammato il pubblico con “Amore disperato”, il brano sanremese “Incoscienti giovani”, la prima volta Live del prossimo singolo Amor in uscita venerdì e un omaggio ad Antonello Venditti con Notte prima degli esami, per concludere con Walk of Fame. Leggi su Ildenaro.it , 14 apr. (askanews) –disotto la pioggia sulla scalinata didi, a. Migliaia di fan si sono assiepati ai piedi della celebre scalinata di Trinità dei Monti, famosa per le sfilate di moda. Ma questa sera, evento più unico che raro, ha ospitato le note dell’artistano che ha presentato alcuni brani del nuovo album “Comuni mortali”, in uscita per Warner, il 18 aprile. “Buonasera. Come va?”, ha esordito l’artista che ha dato il via allo– annunciato ieri sui social ma svelato solamente oggi con data e luogo – con il nuovo brano “Dannata San Francisco”. Tra storici e nuovi successi, il cantautore ha infiammato il pubblico con “Amore disperato”, il brano sanremese “Incoscienti giovani”, la prima voltadel prossimo singolo Amor in uscita venerdì e un omaggio ad Antonello Venditti con Notte prima degli esami, per concludere con Walk of Fame.

