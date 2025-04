Conte a Dazn Stiamo facendo qualcosa di impensabile il nostro obiettivo era dare fastidio e lo stiamo facendo

Conte a Dazn, l'allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria per 3-0 con l'Empoli: le sue dichiarazioniAntonio Conte ha parlato dopo la vittoria del Napoli contro l'Empoli a Dazn: tutte le dichiarazioni dell'ex allenatore dell'Inter e della Juventus.LE PAROLE DI ANTONIO Conte – «Io penso che la squadra sia cresciuta tantissimo. Ho rivisto la partita che avevamo fatto a Empoli e la squadra è una lontana parente rispetto a quella. Siamo migliorati in tutto. Lì abbiamo vinto anche non giocando benissimo. Io vedo oggi il Napoli ed è una squadra completamente diversa. Scudetto? Siamo lì a tre punti dall'Inter e stiamo facendo qualcosa di impensabile. Il nostro obiettivo iniziale era dare fastidio e lo stiamo facendo. Qualcuno dovrebbe anche ringraziare il Napoli per tenere ancora vivo questo campionato».

