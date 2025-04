Rompipallone.it - Napoli, Conte svela il colpo: “È da monitorare”

Antonio, nel post-partita di-Empoli,un possibiledi calciomercato. Le sue parole.Ilvince e convince contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, e continua a mettere pressione all’Inter per la vittoria finale del campionato. Come già rivelato anche da Giovanni Manna, ds dei partenopei, ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida, il focus degli Azzurri è per la maggior parte sul presente, per tentare di riportare lo Scudetto a, dopo il successo della stagione 2022/2023. Nonostante ciò però, essendo già a metà aprile, bisogna già iniziare a porre le basi per il futuro, e Antoniopotrebbe aver già dato un indizio.La rivelazione diAntonioparla della partita, ma si sofferma anche su un particolare, ovvero l’ex Inter Sebastiano Esposito. L’ex nerazzurro è diventato ufficialmente un giocatore dell’Empoli il 17 luglio 2024, con i toscani che lo hanno acquistato in prestito, con però un diritto di riscatto fissato a 5 milioni (che, viste le ottime prestazioni, con ogni probabilità eserciteranno).