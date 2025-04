Tudor Juve Pedullà lo esalta Primo tempo della Juve contro il Lecce superbo Ha già fatto molto in poche settimane

Pedullà esalta Igor Tudor e il suo arrivo sulla panchina della Juventus: tutte le dichiarazioni del giornalista Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha parlato dell'impatto del neo tecnico della Juventus, Igor Tudor, sulla panchina della Vecchia Signora: le dichiarazioni sul mister dei bianconeri. PEDULLA' – «Il Primo tempo della Juve è stato superbo, sontuoso. Bisogna dare i meriti a .

