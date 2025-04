Napoli Empoli Conte Abbiamo mandato un messaggio Vogliamo continuare a lottare

Napoli, 14 aprile 2025 – La sfida all'Inter è ancora in piedi grazie al tris rifilato all'Empoli: segna due volte McTominay su assist di Lukaku, che poi si mette in proprio su suggerimento di Olivera, per un risultato che stavolta il Napoli costruisce soprattutto nel secondo tempo. Le dichiarazioni di Conte A far festa è anche Antonio Conte, tornato in panchina dopo il turno di squalifica scontato a Bologna, dove nel prossimo turno farà tappa proprio l'Inter. "Abbiamo affrontato una squadra che crea difficoltà, molto organizzata e che per queste ragioni mi stupisce vedere in lotta per non retrocedere". In effetti, nel primo tempo i toscani qualche grattacapo dalle parti di Meret lo hanno creato, anche se per il tecnico salentino il suo Napoli oggi è stato costante nell'arco dell'intero match.

Napoli, 14 aprile 2025 - Stavolta l'Inter ha vinto e quindi il Napoli deve replicare oggi a tono non per accorciare ma per restare in scia: dopo il mezzo flop di Parma, la capolista ha battuto tre ...

