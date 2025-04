Trump valuta esenzione temporanea dai dazi per le case automobilistiche

Trump potrebbe fare l'ennesima giravolta sui dazi, questa volta sul 25% inflitto alle auto. Parlando con i reporter, il presidente ha suggerito di esentare temporaneamente le case automobilistiche dalle tariffe per dare loro il tempo di adattare le proprie catene di approvvigionamento. "Sto valutando una soluzione che possa aiutare alcune case automobilistiche in questo senso", ha detto spiegando che esse hanno bisogno di tempo per trasferire la produzione da Canada, Messico e altri paesi. Quotidiano.net - Trump valuta esenzione temporanea dai dazi per le case automobilistiche Leggi su Quotidiano.net Donaldpotrebbe fare l'ennesima giravolta sui, questa volta sul 25% inflitto alle auto. Parlando con i reporter, il presidente ha suggerito di esentaremente ledalle tariffe per dare loro il tempo di adattare le proprie catene di approvvigionamento. "Stondo una soluzione che possa aiutare alcunein questo senso", ha detto spiegando che esse hanno bisogno di tempo per trasferire la produzione da Canada, Messico e altri paesi.

