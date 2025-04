Le cariche dopo il rave a Torino Stavamo uscendo con le mani in alto

alto e musica spenta, la gente stava tornando a casa. Era finita la festa a La Cassa, a venti chilometri a nord di Torino, domenica mattina, in un ex . Le cariche dopo il rave a Torino: «Stavamo uscendo con le mani in alto» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Le cariche dopo il rave a Torino: «Stavamo uscendo con le mani in alto» Leggi su Cms.ilmanifesto.it Solee musica spenta, la gente stava tornando a casa. Era finita la festa a La Cassa, a venti chilometri a nord di, domenica mattina, in un ex . Leil: «con lein» ilfesto.

Potrebbe interessarti anche:

Con la droga nell’auto dopo il rave party, arrestata una coppia di giovani

MASSA – Spaccio di ecstasy e ketamina, due in manette a Massa. La Polizia ha proceduto all’arresto di due fidanzati, di rientro da un rave party avvenuto nel Nord Italia, perche? trovati in ...

Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento]

A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a ...

Palabarbuto ‘sospeso’ in Napoli-Brescia: straordinario gesto dei tifosi dopo l’annuncio della notizia

Palabarbuto in silenzio per un giorno, ma c’è una triste ragione: ecco cos’è successo in Napoli Basket-Germani Brescia Si ferma il Palabarbuto. Il silenzio è assordante, per certi versi. Strano e ...

Rave party nel Torinese, scontri tra partecipanti e forze dell'ordine. Rave abusivo alle porte di Torino, la polizia carica i partecipanti. La polizia interrompe un Rave party a Torino a base di alcol e droga. Torino, in 500 al rave party: «Abbiamo fatto una festa di laurea e ci è scappata la mano». Scontri con le forze dell'ordine: 14 feriti tra carabinieri e polizia. Rave a Torino, scontri tra partecipanti e forze dell’ordine in una fabbrica abbandonata a La Cassa. Al rave di La Cassa esplode la violenza: scontri con le forze dell’ordine, 14 feriti. Ne parlano su altre fonti

Secondo ilsussidiario.net: Scontri dopo il rave party a Torino: 500 i presenti/ Decine di feriti tra agenti e partecipanti - Rave party a Torino nella notte tra sabato e domenica: durante lo sgombero ci sono stati scontri tra partecipanti e forze dell'ordine ...

Secondo virgilio.it: Rave a Torino, scontri tra partecipanti e forze dell’ordine in una fabbrica abbandonata a La Cassa - Problematico sgombero di un rave party organizzato in una fabbrica abbandonata a La Cassa, vicino Torino. Tre poliziotti sono stati quasi investiti ...

Secondo informazione.it: Torino, in 500 al rave party: «Abbiamo fatto una festa di laurea e ci è scappata la mano». Scontri con le forze dell'ordine - Violenti scontri alla fine di un rave party organizzato in provincia di Torino, in un'ala abbandonata della fabbrica Chemia Tau, alle porte di La Cassa. All'apertura dei cancelli i mezzi dei partecipa ...