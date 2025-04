Inter e Napoli sarà volata scudetto il calendario a confronto

Inter che Napoli avranno a disposizione gli ultimi sei match per potersi cucire sul petto il tricolore. L'Inter, con un calendario più complicato, punta al ventunesimo campionato. CORSA – Con la vittoria del Napoli contro l'Empoli nella notte di lunedì, la lotta scudetto si riaccende con l'Inter che resta comunque in vantaggio di tre punti e un piccolo jolly da poter sfruttare. I nerazzurri avranno almeno altri due impegni in più considerando la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco e la semifinale di ritorno contro il Milan in Coppa Italia. Due partite che pesano come un macigno se si considerano gli impegni tra Inter e Napoli in Serie A.Napoli soft, Inter più complicato: i calendaricalendario – L'Inter di Simone Inzaghi, in questo rush finale di sei partite si ritrova con tre big da affrontare e con un Napoli che sorride grazie a un calendario più morbido per queste ultime partite.

