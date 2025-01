Iodonna.it - Dal mito pucciniano alle leggende delle signore del rock

Leggi su Iodonna.it

Il fascino della bella e crudele principessa dal cuore di ghiaccio, Turandot, e dei suoi indovinelli, continua ad affascinare. Il suoinsegna molto sull’amore. Com’è noto molti principi chiedono la sua mano, ma la principessa sottopone tutti ad una terribile prova: se non risolvono tre enigmi difficilissimi, il boia taglia loro la testa. Anche chi ignora la lirica conosce arie come Nessun dorma e Vincerò. Nel centenario della morte di Puccini, nel 2024, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, ha ripercorso in undici racconti, la vita e le opere controcorrente di un genio della modernità. Libri di donne sulle donne: 7 romanzi da non perdere X Libri da leggere sulla musica«Tutti i personaggi dell’opera dobbiamo considerarli come aspetti della nostra psiche» scrive la scrittrice Selene Calloni Williams, autrice della rubrica Agorà su iO Donna.