Ilfattoquotidiano.it - “Silenzio del governo su mio figlio Alberto Trentini, arrestato in Venezuela e senza farmaci salvavita”. Tajani interviene

“La nostra avvocata parla quotidianamente con la Farnesina ma nessun rappresentante delci ha mai contattati. Ora confidiamo che la presidente Meloni e i ministri si adoperino con lo stesso impegno e dedizione che hanno dimostrato a tutela di un’altra italiana, per riportare presto, incolume,in Italia”. Armanda è la madre di, suo unicoe spera che la sua vicenda abbia presto lo stesso epilogo di quella che ha coinvolto Cecilia Sala, la giornalista detenuta per tre settimane nel carcere di Evin, a Teheran, e rientrata in Italia l’8 gennaio. Il cooperante italiano di 45 anni dal 15 novembre si trova in carcere a Caracas,che nessuna accusa sia ancora stata formalizzata ericevere nessuna notizia dalle autoritàne.assoluto.