Superguidatv.it - Marco Rettani, autore del libro ‘Ho vinto il Festival di Sanremo’: “È lo specchio del nostro paese, attraverso i vincitori riconosci l’Italia che cambia. Conti ha scelto un cast stellare”

Il suo sogno è quello di vincere un giorno ildi Sanremo e, nell’attesa,ha scritto unsu chi ci è riuscito. ‘Hoildi Sanremo‘ è infatti il titolo della sua opera, scritta con Nico Donvito, che racconta le emozioni di chi ha trionfato nel corso degli anni. Ora, in occasione della 75esima edizione, arriva la ristampa delcon quattro nuovi capitoli, per un totale di 34che si sono portati a casa il Leoncino rampante sulla Palma.Ilè inoltre impreziosito dalla prefazione di Carlo, da una lettera di Pippo Baudo e da una postfazione di Amadeus. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato, uno degli autori di “Hoildi Sanremo – Special edition 75esimo Sanremo”, in uscita dal 15 gennaio 2025 sia in formato cartaceo che digitale.