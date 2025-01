I Blues eliminano i lottatori della League Two per raggiungere il quarto turno della FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-11 18:57:00 Giorni caldissimi in redazione!Il Chelsea ha vinto comodamente 5-0 sullaTwo Morecambe perilFA Cup.Le doppiette di Tosin Adarabioyo e Joao Felix, così come il gol di Christopher Nkunku, che ha visto anche un rigore parato nel primo tempo, hanno assicurato che sabato pomeriggio allo Stamford Bridge non ci sarebbe stata alcuna scossa di coppa.Ottantasette posizioni separano le due squadre nella piramide del calcio inglese e, alla fine, il divario di qualità è stato evidente quando la squadra di Enzo Maresca ha superato in modo convincente iLega Due.Il boss deiha apportato modifiche radicali, la più notevole è stata il ritorno di Reece James alla formazione titolare.Il portiere del Morecambe, Harry Burgoyne, ha effettuato alcune parate ispirate nella fase iniziale, ma ha potuto fare ben poco per impedire l’assalto dei padroni di casa nel secondo tempo.